Происшествия 10 июня 2023, 02:36 Уровень воды начал снижаться в Алешках и Голой Пристани на Херсонщине Алексеенко: уровень воды снижается в Алешках и Голой Пристани после ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани после разрушения Каховской ГЭС. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«В Алешках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию», — сообщил Алексеенко.

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В субботу, 10 июня, в зоне ЧС заработают комиссии оп оценке ущерба. Пока они будут действовать только там, где сошла вода. Это Новая Каховка и часть населенных пунктов городского округа.

В пятницу, 9 июня, стало известно о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения после разрушения Каховской ГЭС, сообщил RT. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее Минздрав Херсонской области отчитался об эпидемиологической обстановке в регионе после разрушения Каховской ГЭС. По информации ведомства, ситуация сохраняется стабильной.