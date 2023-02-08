Происшествия 08 февраля 2023, 16:06 Уровень моря в пострадавшем от землетрясения турецком Искендеруне поднялся NTV: в турецком Искендеруне после землетрясения поднялся уровень моря piqsels

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Уровень моря в турецком городе Искендерун после землетрясения поднялся на несколько метров. Об этом сообщил телеканал NTV.

«После двух сильных землетрясений, потрясших Турцию, уровень моря поднялся на прибрежной дороге в Чайхане Искендерунского района Хатая. Море затопило бульвар Мете Аслан», — говорится в сообщении.

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Префектура Искендеруна предупредила жителей региона о неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть из-за затопления на побережье. Поэтому жителей эвакуировали, закрыли торговые объекты и банки.

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Накануне спасатели ликвидировали крупный пожар в морском порту Искендеруна, который бушевал там два дня. Огонь захватил зону временного складирования контейнеров. Пожар потушили с воздуха с помощью военных вертолетов и самолетов министерства обороны Турции и ВВС страны.

Тем временем Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших достигло 7108 человек, 40 910 человек получили травмы. Поиски людей под завалами продолжаются.