08 февраля 2023, 16:06
Уровень моря в пострадавшем от землетрясения турецком Искендеруне поднялся
NTV: в турецком Искендеруне после землетрясения поднялся уровень моря
Уровень моря в турецком городе Искендерун после землетрясения поднялся на несколько метров. Об этом сообщил телеканал NTV.
«После двух сильных землетрясений, потрясших Турцию, уровень моря поднялся на прибрежной дороге в Чайхане Искендерунского района Хатая. Море затопило бульвар Мете Аслан», — говорится в сообщении.
Реклама
Префектура Искендеруна предупредила жителей региона о неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть из-за затопления на побережье. Поэтому жителей эвакуировали, закрыли торговые объекты и банки.
Реклама
Накануне спасатели ликвидировали крупный пожар в морском порту Искендеруна, который бушевал там два дня. Огонь захватил зону временного складирования контейнеров. Пожар потушили с воздуха с помощью военных вертолетов и самолетов министерства обороны Турции и ВВС страны.
Тем временем Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что число погибших достигло 7108 человек, 40 910 человек получили травмы. Поиски людей под завалами продолжаются.
Турция
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
Реклама
Реклама