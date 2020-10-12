Уронившего на себя шкаф ребенка экстренно госпитализировали в Москве

Уточняется, что днем в выходной день ребенок играл в своей комнате, а его мама занималась делами по дому. В какой-то момент женщина услышала грохот и плач. Она побежала проверять, что случилось, и увидела, что малыш опрокинул на себя шкаф с вещами.

«Каретой скорой помощи в больницу был доставлен 5-летний ребенок с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма живота с повреждением внутренних органов», — рассказали врачи.

Они отметили, что мальчик находится в реанимационном отделении. В настоящий момент специалисты борются за его жизнь. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.