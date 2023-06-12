12 июня 2023, 16:48
Уролог столичной клиники «Московский доктор» напал с ножом на хирурга — СМИ
Уролог и хирург устроили поножовщину в столичной клинике «Московский доктор»
Неразделенный кабинет стал поводом для серьезного конфликта с применением холодного оружия между столичными медиками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
На днях к 46-летнему хирургу в кабинет заявился 40-летний специалист урологии вместе со своим пациентом и приступил к перевязке. Хирург в недоумении от происходящего сделал замечание, так как сам в этом время проводил прием. В ответ уролог проявил агрессию: он стал дерзить и грубить.
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Спустя несколько суток уролог подкараулил врача рядом с клиникой, расположенной на Коктебельской улице. Мужчины стали выяснять отношения, в какой-то момент уролог, вытащив нож, принялся угрожать оппоненту. В итоге вооруженный медик порезал указательный палец обидчику и сбежал с места.
Потерпевший сотрудник хирургии обратился в правоохранительные органы. Те организовали проверку по факту произошедшего.
Ранее пьяная москвичка напала на мужа с ножом во время ссоры.
Врачи
Поножовщины
Москва 2023
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