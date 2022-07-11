Урок самбо в Саратовской области закончился смертью ребенка

Воспитанник школьной секции самбо в Балашове умер после тренировки. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла в спортивной городской школе. Погибшему ребенку было девять лет.

Следователи установили, что мальчику заплохело еще во время урока физкультуры. Он успел пожаловаться учителю на плохое самочувствие. Спустя минуту мальчик потерял сознание. Ребенка увезли в больницу, где он и скончался.

Сотрудники СК уже начали проверку по факту смерти школьника. О причинах ухудшения самочувствия мальчика пока ничего не известно.

Ранее в суд Тюмени взыскал с администрации местной школы компенсацию морального вреда в пользу ученицы, которая осталась без медпомощи после падения во время урока физкультуры. Об этом 30 июня сообщил RT. Размер компенсации составил полмиллиона рублей. Само падение произошло еще в декабре прошлого года.