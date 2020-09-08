«Урок для всех нас»: Деревянко поделился мнением о деле Ефремова

Российский актер Павел Деревянко поделился мнением о деле Михаила Ефремова, который три месяца назад стал участником смертельной аварии в центре Москвы.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. По словам Деревянко, эта история является следствием неправильного образа жизни, сообщил телеканал «Звезда».

«Это все крайне печально. В принципе идиотская история, так не должно было быть. Это урок для всех нас, что будет, если так отпустить и запустить себя и встать на рельсы небытия и неосознанности», — подчеркнул актер.

Он отметил сомнительные действия адвоката Эльмана Пашаева, который выдвигал версию, что Ефремова не было за рулем в момент произошедшего. Уточняется, что защита признанного виновным актера заявила о своем намерении обжаловать приговор.

Напомним, 8 июня Ефремов попал в аварию на Смоленской площади. Артист на своей иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель грузовика Сергей Захаров погиб от полученных травм.