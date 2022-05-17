URА.ru: Подросток скончался во время разбора старой школы в Челябинской области

17-летний подросток скончался Агаповском районе Челябинской области в поселке Озерный. Мальчик занимался демонтажом здания старой школы, когда на него упало бетонное перекрытие. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодой человек неофициально устроился на стройку. Разбор школы они проводили на улице Радужная. Его коллега-стропальщик не соблюл необходимые меры предосторожности, из-за чего на мальчика упала бетонная плита. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».