Ura.ru: пьяный водитель автобуса врезался в машину в Нижневартовске

Пьяное ДТП произошло в Нижневартовске. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

Столкнулись автобус и припаркованная машина. Водитель был пьян. Пассажиров в автобусе не было, никто не пострадал.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности», — рассказали в ведомстве.

По некоторым данным, во время выхода на смену водитель был трезв. Авария случилось за несколько минут до ее окончания.