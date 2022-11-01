Ura.ru: мужчина погиб от выстрела из-за собаки в Тюменской области | 360°

Происшествия 01 ноября 2022, 13:23 Ura.ru: мужчина погиб от выстрела из-за собаки в Тюменской области

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Житель Тюменской области погиб в результате выстрела из ружья. По предварительным данным, причиной происшествия стала собака, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным ИА Nation News, мужчина был на рыбалке со знакомым. С ними также находились собаки.

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«По одной из версий, животное задело ружье, после чего оно упало и выстрелило», — рассказал собеседник агентства.

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Пострадавший получил травму. Он скончался на месте происшествия до оказания медицинской помощи.