Уральца задержали за пьяный дебош в самолете. Видео

Один из пассажиров рейса Екатеринбург — Камрань устроил в самолете пьяный дебош. Его задержали после возвращения в Россию. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Во время полета 24-летний молодой человек вел себя агрессивно и сыпал нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. На просьбы и замечания членов экипажа он не обращал внимания. Его поведение угрожало безопасности других пассажиров авиалайнера.

Максима Аверина оштрафовали за дебош в самолете Подробнее

После прибытия в аэропорт Кольцово дебошира передали правоохранительным органам. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в хулиганстве.

«Сотрудниками транспортной полиции подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.