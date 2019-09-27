  • Уральца задержали за пьяный дебош в самолете. Видео

    27 сентября 2019, 08:20

    Александра Ломейко

    Один из пассажиров рейса Екатеринбург — Камрань устроил в самолете пьяный дебош. Его задержали после возвращения в Россию. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

    Во время полета 24-летний молодой человек вел себя агрессивно и сыпал нецензурной бранью, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России. На просьбы и замечания членов экипажа он не обращал внимания. Его поведение угрожало безопасности других пассажиров авиалайнера.

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    После прибытия в аэропорт Кольцово дебошира передали правоохранительным органам. Против него возбудили уголовное дело по подозрению в хулиганстве.

    «Сотрудниками транспортной полиции подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.