Уральца осудят по обвинению в смертельном ДТП | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 18:04 Поделиться Telegram

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Viber Уральца осудят по обвинению в смертельном ДТП

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В Екатеринбурге скамья подсудимых ждет жителя Челябинской области, которого обвинили в смертельной аварии. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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Авария произошла в марте на улице Челюскинцев. Водитель «Газели» сбил 77-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пенсионерка получила смертельные травмы и через некоторое время после госпитализации скончалась.

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