Дети замучили голубя в Каменске-Уральском. Видео

В Свердловской области дети поймали голубя и всячески над ним издевались. Зачинщицей, рассказал источник «360», стала одна из гулявших девочек.

Обращение детей с птицей снял с балкона на видео житель Каменска-Уральского. Сначала голубя кинули в мусорный бак, затем крутили его на качелях, а потом и вовсе закопали живьем.

По словам источника, подросткам предложила поиграть с голубем их приятельница. Родители некоторых детей уже в курсе случившегося, поскольку увидели в Сети ролик с их участием.

Соседи зачинщицы издевательств подчеркнули, что никогда бы не подумали о девочке ничего плохого. Семья у нее тоже нормальная.

«Мы знаем и девочку, и родителей. Я бы не сказала, что она так может, — хороший ребенок», — отметила местная жительница.

Случившимся уже заинтересовалась полиция города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.