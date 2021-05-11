Уральского школьника госпитализировали с травмой головы

В одну из больниц Челябинска попал второклассник с травмой головы, которую он получил в результате выстрела из травматического оружия. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, мальчик пострадал накануне. Правоохранители выясняют, получил ли школьник травму сам, играясь с травматическим пистолетом, или кто-то другой произвел выстрел. Отмечается, что пострадавший живет за пределами Челябинска и приехал в город в гости.