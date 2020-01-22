Уральского педофила судят в Екатеринбурге

Подсудимого обвиняют по нескольким статьям: мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; развратные действия; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.

Информацию по делу не раскрывают, суд комментарии не дает.