22 января 2020, 13:56
Уральского педофила судят в Екатеринбурге
Руслан Фахретдинов обвиняется в педофилии. В его деле Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга насчитал 52 эпизода. ИА Ura.ru пишет, что подозреваемый вступал в половые связи с мальчиками.
Подсудимого обвиняют по нескольким статьям: мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста; развратные действия; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
Информацию по делу не раскрывают, суд комментарии не дает.