Уральского чиновника задержали за вымогательство
Главного специалиста Западного территориального отдела регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах задержали по подозрению в вымогательстве взятки в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Возбуждено дело по статье „Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа“», — заявил заместитель руководителя СК России по Свердловской области Алексей Невгад.
Следствие считает, что чиновник потребовал 150 тысяч рублей. Генеральный подрядчик без подписанных актов не может получить деньги и перечислить их субподрядчику. Предполагается, что обвиняемый знал об этом.
Подрядчик обратился с жалобой в администрацию Первоуральска. Позже информацию передали в органы государственной безопасности.
ФСБ задержала подозреваемого с поличным, когда тот получал взятку. Задержанный написал явку с повинной. Суд назначил чиновнику подписку о невыезде.