Уральского чиновника задержали за вымогательство

«Возбуждено дело по статье „Коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством предмета подкупа“», — заявил заместитель руководителя СК России по Свердловской области Алексей Невгад.

Следствие считает, что чиновник потребовал 150 тысяч рублей. Генеральный подрядчик без подписанных актов не может получить деньги и перечислить их субподрядчику. Предполагается, что обвиняемый знал об этом.

Подрядчик обратился с жалобой в администрацию Первоуральска. Позже информацию передали в органы государственной безопасности.

ФСБ задержала подозреваемого с поличным, когда тот получал взятку. Задержанный написал явку с повинной. Суд назначил чиновнику подписку о невыезде.