Уральским погорельцам выделят 32 миллиона на новые квартиры

29 ноября в поселке Ис состоялась встреча Евгения Куйвашева с погорельцами и школьниками, которые помогали тушить пожар и эвакуировать жильцов. Глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасенок обратился к губернатору с просьбой поддержать оставшихся без крова жителей.

Отмечается, что средства поступят муниципалитету уже на предстоящей неделе.

«Вам только нужно набраться терпения на время оформления договоров купли-продажи. Деньги на приобретение жилья мы выделим все до копейки», — пообещал Куйвашев.

Пожар в Исе случился поздно вечером 22 ноября. Рассчитанный на 45 жильцов многоквартирный двухэтажный дом 1929 года постройки выгорел дотла.