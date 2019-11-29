Уральским погорельцам выделят 32 миллиона на новые квартиры
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что областной резервный фонд выделит деньги на жилье для пострадавших при пожаре в поселке Ис. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
29 ноября в поселке Ис состоялась встреча Евгения Куйвашева с погорельцами и школьниками, которые помогали тушить пожар и эвакуировать жильцов. Глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасенок обратился к губернатору с просьбой поддержать оставшихся без крова жителей.
Отмечается, что средства поступят муниципалитету уже на предстоящей неделе.
«Вам только нужно набраться терпения на время оформления договоров купли-продажи. Деньги на приобретение жилья мы выделим все до копейки», — пообещал Куйвашев.
Пожар в Исе случился поздно вечером 22 ноября. Рассчитанный на 45 жильцов многоквартирный двухэтажный дом 1929 года постройки выгорел дотла.