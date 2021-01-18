Уральский школьник выжил после падения с седьмого этажа

«Царьград» рассказал, что школьник выпал из окна квартиры в одном из домов на улице Коробова. В результате он получил травму и был госпитализирован. Отмечается, что молодой человек повздорил с родителями из-за плохой успеваемости в школе. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.