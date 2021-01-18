18 января 2021, 19:42
Уральский школьник выжил после падения с седьмого этажа
Накануне в Магнитогорске (Челябинская область) одиннадцатиклассник выпал из окна с седьмого этажа и выжил. Об этом сообщил портал Znak.com.
«Царьград» рассказал, что школьник выпал из окна квартиры в одном из домов на улице Коробова. В результате он получил травму и был госпитализирован. Отмечается, что молодой человек повздорил с родителями из-за плохой успеваемости в школе. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.