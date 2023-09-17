Происшествия 17 сентября 2023, 20:30 Уральский школьник умер, надышавшись газом из баллончика Shoy: на Урале восьмиклассник надышался газом из баллончика и умер Freepik

Читать 360tv в

В уральском городе Качканар подросток умер, надышавшись газом из найденного баллончика. Полиция начала проверку, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 15-летний подросток с двумя 13-летними друзьями гулял в гаражном массиве. Ребята нашли за гаражами газовый баллончик. Такие баллоны используют туристы во время походов.

Реклама

Старший школьник начал вдыхать пары газа, и ему стало плохо. Подросток упал и потерял сознание. Его друзья вызвали скорую помощь, но к моменту приезда медиков мальчик был уже мертв.

Shot сообщил, что подросток рос в многодетной семье с отцом-одиночкой. У родителей была хорошая репутация, они не попадали в поле зрения правоохранительных или надзорных органов.

Аналогичная история произошла две недели назад в Каменске-Уральском. Восьмиклассник умер 1 сентября после праздничной линейки. Полицейские нашли в кармане его одежды баллончик для заправки газовых устройств. Медики предполагают, что смерть наступила в результате отравления газом.