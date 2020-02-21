Уральский школьник покончил с собой после проигрыша на тотализаторе

Причины самоубийства 14-летнего школьника выясняют в городе Первоуральске Свердловской области. По неподтвержденной информации, молодой человек проиграл на спортивном тотализаторе 100 тысяч рублей родительских денег.

Как сообщил сайт kp.ru, все произошло вечером в минувшую среду, 19 февраля. Юноша учился во вторую смену, но на уроках он не появился. Учительница связалась с мамой мальчика, и та попросила соседку проверить дома ли сын.

Женщина зашла в квартиру и нашла мертвого школьника. По словам собеседников издания, семья была благополучная, а сам мальчик учился хорошо.

Родные юноши не понимают, что его сподвигло на такой шаг. Знакомые по школе заявили, что он часто делал ставки на футбол и в последний раз поставил большую сумму. Хотел отыграться и снова продул. Всего 100 тысяч рублей, которые он взял у родителей.

Эту версию опровергли друзья погибшего юноши. Из его страницы в социальной сети можно понять, что школьник увлекался футболом. Он состоял во множестве пабликов. В школе весь день работали следователи, которые опрашивали одноклассников юноши.