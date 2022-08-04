Уральский пенсионер выжил после схватки с медведем, но остался без уха

Житель Свердловской области, 71-летний мужчина, выжил после драки с медведем, в которой потерял ухо. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Пенсионер пошел в лес за грибами знакомым маршрутом, однако наткнулся на спящего медведя. Разбуженное животное набросилось на него, и пенсионер стал отбиваться грибным ножом. В какой-то момент мужчина потерял сознание, а когда очнулся, медведя рядом уже не было. Мужчина дошел до населенного пункта. Его поместили в реанимацию, но сейчас выживший уже чувствует себя хорошо. За исключением оторванного уха все органы мужчины остались целы.