Уральские третьеклассники избили девочку и бросили на снегу без сознания

В Копейске двое третьеклассников избили одноклассницу возле школы и бросили на снегу. По словам матери девочки, она пролежала без сознания восемь минут, прежде чем учительница заметила, что происходит, и решила отправить ребенка домой. В Сети появилось видео ЧП. Участников избиения установили, в инциденте разбирается полиция.

По словам матери девочки Анастасии, мальчики стали дразнить ее дочь тем, что та якобы целовалась с другим одноклассником и занималась с ним сексом. Та показала им палец, и тогда на девочку набросились.

«У дочки диагностировали сотрясение мозга, кровоизлияния в мозг не было. Хотели госпитализировать, но после всех снимков врач уговорил оставить ее дома в полном покое: в таком моральном состоянии одной в палате ей будет тяжело. Но тогда я еще не видела видео, а так бы не отказалась от госпитализации дочери», — пояснила Анастасия.

По ее словам, накануне девочка жаловалась, что ее задирают, но мать, не зная, насколько все серьезно, посоветовала просто не обращать на обидчиков внимания и пообещала позже «поговорить в школе».

«Я ее собрала, в школу отправила и поехала на работу. Мне позвонили и сказали, что дочку избили. Оказалось, учителя знали. Муж ее привез ко мне на работу, и мы поехали в больницы, травмпункты, полицию. Написали заявление, но в полиции нам дали понять, что детям и родителям ничего не будет и в возбуждении уголовного дела откажут», — добавила Анастасия.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что происшествие зарегистрировано, проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение, «в том числе в отношении родителей».

Третьеклассница идет на поправку. Мать рассказала, что у девочки все это время были головные боли, но сейчас благодаря лекарствам стало легче.