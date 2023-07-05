Происшествия 05 июля 2023, 14:27 Уральские силовики ликвидировали террориста, который готовил теракт на нефтепроводе Telegram-канал Shot: тюменские силовики застрелили подозреваемого в попытке диверсии РИА «Новости»

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В Тюменской области силовики застрелили мужчину — предполагаемого террориста. По предварительной информации, он собирался подорвать нефтегазовый распределительный узел. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Когда оперативники попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь.

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По информации канала, ЧП случилось в лесу неподалеку от деревни Кукушки в Исетском районе. Мужчину поздно вечером заметили у нефтегазового распределительного узла.

Он принес самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова с полным боекомплектом.

В публикации уточнили, что сейчас правоохранители выясняют личность неудавшегося террориста и устанавливают его возможные связи с заказчиками теракта.

В конце июня неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Иркутской области, на границе Аларского и Черемховского районов.