Происшествия 17 сентября 2023, 17:14 Уральские школьники избили сверстника и разбили о его голову бутылку Дети в Каменске-Уральском разбили бутылку о голову избитого школьника РИА «Новости»

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Следователи Каменск-Уральского начали проверку после серьезного избиения 10-летнего мальчика двумя сверстниками. Нападение произошло в минувшую пятницу, 15 сентября, на Парковой улице.

Мать пострадавшего мальчика в беседе с сайтом E1.Ru уточнила, что на сына напали знакомые мальчики, когда он находился с младшей сестрой на детской площадке. Женщина подчеркнула, что на этих детей постоянно поступают жалобы на издевательства и провокации.

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Она добавила, что первый мальчик набросился на сына со спины и повалил его на землю. Второй подбежал следом и нанес удар бутылкой по голове. Врачи, которые осмотрели пострадавшего школьника, диагностировали у него сотрясение мозга.

«Ребенку 10 лет, а он уже готов убивать» — заявила мать пострадавшего мальчика.

По ее словам, детей от упавшего сына отогнал проходивший мимо юноша. Он же помог добраться пострадавшему до дома.

В пресс-службе областного главка СК сообщили, что в ходе начатой проверки возьмут у очевидцев показания и выяснят все обстоятельства случившегося. По итогам проверки криминалисты примут решение о заведении дела.