Происшествия 21 февраля 2023, 22:19 Уральские полицейские задержали дилеров с крупной партией наркотиков

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В Тюменском районе полицейские задержали двух мужчин из Иркутска, у которых в машине оказалась крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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Мужчин задержали на федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск. Правоохранители изъяли у них 19 килограммов мефедрона. Наркотики задержанные спрятали в тайнике под запасным колесом. Возбуждено уголовное дело.