21 февраля 2023, 22:19
Уральские полицейские задержали дилеров с крупной партией наркотиков
В Тюменском районе полицейские задержали двух мужчин из Иркутска, у которых в машине оказалась крупная партия запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Реклама
Мужчин задержали на федеральной трассе Р402 из Тюмени в Омск. Правоохранители изъяли у них 19 килограммов мефедрона. Наркотики задержанные спрятали в тайнике под запасным колесом. Возбуждено уголовное дело.
Наркотики
Задержания
Реклама
Реклама