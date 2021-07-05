Уральские подростки сняли на видео разгром поддона с кирпичами

Группа подростков устроила погром около подъезда жилого дома в Екатеринбурге. По словам жильцов, школьники опрокинули поддон с кирпичами, предназначенный для ремонта подъезда. Момент вандализма попал на камеры видеонаблюдения. Видео опубликовал паблик «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».

На опубликованных кадрах видно, что трое школьников ночью пробираются к подъезду жилого дома. Пока один подросток опрокидывает поддон с кирпичами, двое его подельников снимают на телефоны. После того, как кирпичи с грохотом падают школьники убегают.

Один из жильцов назвал подростков «дикарями-тиктокерами». По его словам, кирпичи покупали за свой счет. После нашествия школьников половину строительного материала придется выкинуть.

Мнения пользователей разделились. Одни предложили вспомнить свой подростковый возраст, когда когда для «острых ощущений» били окна и поджигали тополиный пух. Другие отметили, что детям по ночам делать на улице нечего.