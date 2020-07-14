Уральские охотники застрелили поселившегося на кладбище медведя, который держал в страхе жителей города Тавда в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте по охране животного мира региона.

Зверь регулярно устраивал визиты на кладбище в поисках угощений, которые лежат на могилах. Посетители не могли находиться на территории, опасаясь за свои жизни.

«На протяжении недели от жителей поступали многочисленные жалобы на медведя, который поселился на кладбище. Поскольку была реальная угроза жизни людей, было принято решение об отстреле», — процитировал сайт Ura.ru сотрудников департамента.

Ликвидацию дикого зверя произвел один из местных охотников. Приблизительный возраст животного — 1,5-2 года. После отстрела зверя мэр города Виктор Лачимов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что местные жители теперь вновь могут спокойно посещать кладбище.