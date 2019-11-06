Уральские футболисты едва не разбились в аварии на Сибирском тракте

Вечером 5 ноября, приблизительно в 22:45, на 13-м километре дублера Сибирского тракта столкнулись легковушки. В аварии пострадали шесть человек, в том числе несколько молодых футболистов, которые возвращались домой после участия в местном турнире.

«Молодые люди возвращались в микрорайон Компрессорный после футбольного турнира, который проходил на школьном стадионе на улице Новгородцевой», — поделились подробностями в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инспекторы дорожной полиции установили, что 19-летний водитель Chevrolet Aveo ехал по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в направлении ЕКАД. Молодой мужчина в какой-то момент потерял управление и через газон вылетел на встречную полосу. Здесь он на полном ходу столкнулся с Nissan X-Trail.

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Как уточнили в дорожной полиции, на переднем сидении Chevrolet Aveo сидел 17-летний подросток, он был пристегнут и почти не пострадал. На заднем сидении ехали парни 19 и 20 лет, которые не стали пристегиваться. В Nissan были 43-летний водитель и 45-летняя пассажирка.

Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали. Об их состоянии официальных сообщений пока не поступало.

На месте происшествия работают эксперты. Им предстоит установить полную картину произошедшего и назвать виновника аварии. Расследование продолжается.