Происшествия 07 марта 2023, 20:10 Уральские автоинспектора поймали пьяного водителя

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В Челябинской области пьяный водитель попытался скрыться от экипажа ДПС, но у него ничего не вышло. Об этом сообщил «Царьград».

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Сотрудники полиции обратили внимание на машину УАЗ, которую мотало из стороны в сторону. Они потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал их сигнал и решил скрыться. Началась погоня, в ходе которой стражам правопорядка пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать нарушителя. Позднее выяснилось, что он был пьян. В его отношении составили административные протоколы.