07 марта 2023, 20:10
Уральские автоинспектора поймали пьяного водителя
В Челябинской области пьяный водитель попытался скрыться от экипажа ДПС, но у него ничего не вышло. Об этом сообщил «Царьград».
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Сотрудники полиции обратили внимание на машину УАЗ, которую мотало из стороны в сторону. Они потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал их сигнал и решил скрыться. Началась погоня, в ходе которой стражам правопорядка пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать нарушителя. Позднее выяснилось, что он был пьян. В его отношении составили административные протоколы.
Задержания
Челябинская область
Водители
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