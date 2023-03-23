23 марта 2023, 16:05
Уральская транспортная прокуратура выяснит причину схода вагона с рельсов в Новом Уренгое
В Новом Уренгое вблизи станции Коротчаево накануне сошел с рельсов полувагон с бетонными блоками. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.
После инцидента железнодорожные рабочие проверили рельсы и вернули вагон на путь. Никаких повреждений обнаружено не было.
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ЧП не повлияло на железнодорожное сообщение, отметили в пресс-службе ведомства. По факту случившегося назначена проверка.
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