Происшествия 23 марта 2023, 16:05 Уральская транспортная прокуратура выяснит причину схода вагона с рельсов в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое вблизи станции Коротчаево накануне сошел с рельсов полувагон с бетонными блоками. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на уральскую транспортную прокуратуру.

После инцидента железнодорожные рабочие проверили рельсы и вернули вагон на путь. Никаких повреждений обнаружено не было.

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ЧП не повлияло на железнодорожное сообщение, отметили в пресс-службе ведомства. По факту случившегося назначена проверка.

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