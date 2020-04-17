17 апреля 2020, 12:03
Уральская таможня запретила вывоз 27 тонн масок и средств дезинфекции
Глава Уральского таможенного управления Максим Чмора подчеркнул, что сотрудники пресекли вывоз большого груза средств индивидуальной защиты. Инцидент произошел на границе с Казахстаном. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Задержано 12 транспортных средств, в которых находились средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, бахилы, дезсредства. Таких товаров задержано более 27 тонн», — заявил Чмора.
Руководитель управления отметил, что обычно задержанные товары изымаются.
«Практика первых дел показывает, что суды преимущественно принимают решения о конфискации таких товаров и передаче их в медицинские учреждения», — добавил Чмора.
По его словам, для ввоза средств индивидуальной защиты применяется более простой порядок оформления.
«Эти товары проверяются с минимальными требования: чаще всего все ограничивается проверкой документов», — уточнил специалист.