Уральская таможня запретила вывоз 27 тонн масок и средств дезинфекции

«Задержано 12 транспортных средств, в которых находились средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, бахилы, дезсредства. Таких товаров задержано более 27 тонн», — заявил Чмора.

Руководитель управления отметил, что обычно задержанные товары изымаются.

«Практика первых дел показывает, что суды преимущественно принимают решения о конфискации таких товаров и передаче их в медицинские учреждения», — добавил Чмора.

По его словам, для ввоза средств индивидуальной защиты применяется более простой порядок оформления.

«Эти товары проверяются с минимальными требования: чаще всего все ограничивается проверкой документов», — уточнил специалист.