Происшествия 19 января 2023, 14:04 Уральская таможня забрала у пассажира в аэропорту Екатеринбурга позолоченный АК-74М Позолоченный автомат Калашникова нашла таможня у пассажира в аэропорту Екатеринбурга

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В аэропорту Кольцово остановили пассажира позолоченным автоматом Калашникова. Мужчина попытался привезти подарок стоимостью около полумиллиона рублей своему другу в Ташкент, уточнила пресс-служба Уральского таможенного управления.

Пассажира с деревянным кейсом остановили в зеленой зоне. Он сказал, что отвезет другу в Ташкент сувенир — в кейсе оказался позолоченный АК-74М калибром 7,62 миллиметра.

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Судя по документам, златоустовские мастера сделали его в 1974 году. Прицельное приспособление и магазин покрыли позолотой и украсили узором, а приклад и цевье изготовили из ценных пород древесины.

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Стоимость таких автоматов доходит до 500 тысяч рублей, но мужчина попытался перевезти его без декларирования. По его словам, это списанный автомат, на нижней части ствола — несколько высверленных отверстий. Специалисты забрали его на экспертизу чтобы выяснить, можно ли переделать такой АК-74М в боевой.

Летом 2022 года в Кольцово задержали другого нарушителя с подарком для бизнес-партнера в Узбекистане. Пассажир пытался вывезти четырехкилограммовый церковный колокол возрастом около 100 лет.