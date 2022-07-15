Уральская блогерша сняла на видео маленького сына за рулем. Роликом заинтересовалась полиция

Уральская блогерша Александра Коршунова выложила в соцсеть видео, на котором ее маленький сын управляет машиной. Сидя на коленях у матери, малыш крутит руль и деловито переключает музыку. Полиция начала проверку по факту публикации ролика.

Мать написала, что ребенок был «в восторге» от роли водителя. Это видно: мальчик широко улыбается, смеется и завороженно смотрит то на дорогу, то на мамин гаджет. Сначала только держит руль, а позже начинает его крутить. Матери тоже весело — довольная, она машет рукой сына зрителям ролика в соцсети. По-видимому, Коршунова надеялась умилить подписчиков, но вместо них ею заинтересовалась полиция.

«По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Екатеринбурга.

Правоохранители добавили, что особенно опасно перевозить ребенка на коленях: при резком маневре или ДТП он может серьезно пострадать.