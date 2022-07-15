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    15 июля 2022, 11:56

    Уральская блогерша сняла на видео маленького сына за рулем. Роликом заинтересовалась полиция

    Полиция начала проверку по видео блогерши Коршуновой, посадившей маленького сына за руль

    Мария Бокарева, Оксана Кириллова

    Уральская блогерша Александра Коршунова выложила в соцсеть видео, на котором ее маленький сын управляет машиной. Сидя на коленях у матери, малыш крутит руль и деловито переключает музыку. Полиция начала проверку по факту публикации ролика.

    Уральская блогерша сняла на видео маленького сына за рулем. Роликом заинтересовалась полиция

    Мать написала, что ребенок был «в восторге» от роли водителя. Это видно: мальчик широко улыбается, смеется и завороженно смотрит то на дорогу, то на мамин гаджет. Сначала только держит руль, а позже начинает его крутить. Матери тоже весело — довольная, она машет рукой сына зрителям ролика в соцсети. По-видимому, Коршунова надеялась умилить подписчиков, но вместо них ею заинтересовалась полиция.

    «По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Екатеринбурга.

    Правоохранители добавили, что особенно опасно перевозить ребенка на коленях: при резком маневре или ДТП он может серьезно пострадать.