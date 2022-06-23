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    23 июня 2022, 07:18

    Уралец залез на вагон грузового поезда и умер от удара током — прокуратура

    Прокуратура проверит, как уралец залез на вагон грузового поезда и умер от удара током

    Екатерина Виславская

    Житель Свердловской области залез на вагон грузового поезда, схватил высоковольтный провод и умер. Началась проверка обстоятельств произошедшего, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

    Уралец залез на вагон грузового поезда и умер от удара током — прокуратура

    Поезд находился на втором километре перегона станций Шарташ — Лечебный. Мужчина, личность которого еще не установлена, залез на вагон грузового поезда, схватил высоковольтный провод и получил травмы, от которых скончался.

    На место выехали правоохранители. Свердловская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.