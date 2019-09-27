Уралец скончался по дороге за документами на инвалидность
Житель Челябинска скончался у здания главного бюро медико-социальной экспертизы по региону. Мужчина отправился туда для оформления инвалидности, однако по дороге ему стало плохо. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Замруководителя бюро по экспертной работе Наталья Бутасова рассказала, что погибшему было 63 года.
«У мужчины диагностировали онкологическое в терминальной стадии, к нам он шел впервые. При этом врачи оценивали его состояние как удовлетворительное», — объяснила она.
Мужчину сопровождала супруга. Она рассказала, что в автобусе ее муж почувствовал себя плохо. Он закашлял, из-за чего открылось кровотечение. У стен бюро уралец потерял сознание, прибывшие врачи констатировали смерть.
Врачи предположили, что у мужчины произошел разрыв раковой опухоли.