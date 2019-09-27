Уралец скончался по дороге за документами на инвалидность

Замруководителя бюро по экспертной работе Наталья Бутасова рассказала, что погибшему было 63 года.

«У мужчины диагностировали онкологическое в терминальной стадии, к нам он шел впервые. При этом врачи оценивали его состояние как удовлетворительное», — объяснила она.

Мужчину сопровождала супруга. Она рассказала, что в автобусе ее муж почувствовал себя плохо. Он закашлял, из-за чего открылось кровотечение. У стен бюро уралец потерял сознание, прибывшие врачи констатировали смерть.

Врачи предположили, что у мужчины произошел разрыв раковой опухоли.