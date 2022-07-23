Уралец пытался провезти в самолете 100-летний колокол в подарок бизнес-партнеру

В Свердловской области мужчина попытался провезти в самолете 100-летний колокол. Нестандартный сувенир он решил подарить бизнес-партнеру из Узбекистана.

Малый церковный колокол таможенники обнаружили в багаже пассажира в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Четырехкилограммовую реликвию мужчина купил на сайте частных объявлений и не знал, что подобный груз вывезти не получится.

Сувенир отправили на экспертизу, чтобы установить его возраст и культурную ценность. Выяснилось, что колокол отлили из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца и железа.

Источник фото: Уральское таможенное управление

«Такой химический состав металла применялся более 100 лет назад. <…> Стоимость культурной ценности превышает 4000 рублей», — уточнили в таможенном управлении.

В заключении эксперта колокол признали предметом «отправления религиозных культов различных конфессий». На вывоз таких предметов за границу действует ограничение. За его перемещение без разрешения Минкультуры РФ и таможенной декларации мужчине теперь грозит штраф. Сам колокол могут конфисковать.