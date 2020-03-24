Уралец поссорился с женой и решил сказать врачам, что у нее коронавирус

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, после звонка «на адрес незамедлительно выехала бригада скорой помощи, но дверь медикам не открыли».

Мужчину нашли только на следующий день. Выяснилось, что он пришел домой пьяным, чем его жена оказалась недовольна. Мужчина расстроился и решил отомстить.

Сейчас на него завели дело по статье «Заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи».