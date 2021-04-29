Уралец погиб под колесами собственного авто

Молодой житель города Кушва на Урале трагически погиб под колесами своей машины. Парень вышел из салона и забыл заглушить двигатель. В итоге он задавил сам себя.

Несчастный случай произошел накануне вечером. По данным регионального УГИБДД, водитель припарковался у дома и направился к подъезду. В этот момент Lada Kalina начала самопроизвольное движение и задавила своего владельца, сообщило местное издание E1.ru. Юноше было 19 лет. Он водил машину почти два года.

В результате наезда собственного автомобиля в 2016 году в Лос-Анджелесе скончался и актер Антон Ельчин. Его придавило машиной к почтовому ящику на воротах дома. Тело обнаружили коллеги, забеспокоившиеся, что Ельчин не пришел на репетицию. Двигатель машины продолжал работать, написала «Газета.ru».

Похожий случай произошел также на парковке в петербургском аэропорту Пулково. Девушку едва не убил ее же Porsche. На помощь ей успели прийти очевидцы. Пострадавшей оказали помощь. Она отделалась испугом и ушибами.