Мужчина в Серове подрался с покупателями, которые заказывали шаурму, из-за того, что не был доволен блюдом. В результате от ножевых ранений пострадали двое мужчин. Об этом рассказал директор охраны охраны предприятия, в которое пришел экстренный вызов.

По его словам, мужчины стояли в очереди за шаурмой, и между ними произошел конфликт. Сотрудники лавки сделали заказ, но одному из покупателей он не понравился, шаурма показалась холодной. Тогда он начал браниться с работниками заведения. Другие посетители постарались его успокоить, но у них это не получилось.

«В ходе скандала один из покупателей, стоявших в очереди, взял разделочный нож, продающийся в магазине, и порезал им двух мужчин. У одного порезы пришлись на лицо, у другого посетителя — сильное колотое ранение руки», — сказал Виталий корреспонденту газеты «Глобус».

Есть и еще двое пострадавших. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Одних забрали в больницу, других — в отделение. Представитель МВД заявил, что правоохранители изучают обстоятельства случившегося.