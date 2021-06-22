22 июня 2021, 20:39
Уралец откопал около дома семь килограммов ртути
В Челябинской области местный житель при перекопке палисадника нашел в земле упаковки со ртутью, общая масса которых составила семь килограммов. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на Поисков-спасательную службу региона.
Отмечается, что мужчина сразу же проинформировал Службу спасения о своей находке. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили пластиковую канистру, в которой оказались бутылки с ртутью, запакованные в целлофан. Предположительно, они пролежали более 10 лет в земле.