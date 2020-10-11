Ураганный ветер повалил деревья и снес крышу в Махачкале. Видео

В столице Дагестана в субботу бушевал ветер силой до 25 метров в секунду. Ураган срывал крыши с домов и валил деревья. Некоторые жители Махачкалы остались без света.

Стихия повредила несколько зданий. На одноэтажный частный дом рухнула стена из пеноблоков строящегося по соседству здания. Причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технологии строительства.

Также сорвался и повис на дереве лист кровли недостроенного четырехэтажного дома. Всего к середине дня спасателям поступило шесть сообщений из-за частичного разрушения кровли и пять звонков о падении деревьев. По данным МЧС, никто из жителей в результате не пострадал.

Очевидцы выкладывают в соцсети видео разрушений и ликвидации последствий разгула стихии. На кадрах видно, что некоторые деревья упали на автомобили. Одной легковушке досталось особенно сильно — она фактически превратилась в кабриолет.