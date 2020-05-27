Ураганный ветер оставил без света более 10 тысяч жителей Красноярского края
Света нет в Ачинске, расположенном на западе региона, где без электричества сидят почти пять тысяч человек. С перебоями столкнулись и около 6,4 тысячи жителей Ужурского района. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города и районной ЕДДС.
«Вчера без электроснабжения в городе остались более 11 тысяч человек. Сразу вышли ремонтные бригады. На сегодня без электроэнергии остается примерно 4,8 тысяч человек. Постепенно подключаются», — уточнили в мэрии Ачинска.
Перебои с подачей электроэнергии в администрации объяснили сильнейшим ветром, «который привел к перехлестам проводов, замыканиям».
По этой же причине, уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ужурского района, на утро 27 мая нарушено электроснабжение в 12 населенных пунктах на западе Красноярского края.
«Было отключено от электроснабжения 6,4 тысячи человек», — подчеркнули в ЕДДС.
Грозы и ветер бушевали на западе, юге и в центре Красноярского края накануне. В Красноярске воду с улиц откачивали при помощи спецтехники.
Ураган на днях обрушился и на Свердловскую область. Погибли люди, ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил автомобили.