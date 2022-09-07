Ураганный ветер на Сахалине протащил по улице остановку — видео | 360°

Происшествия 07 сентября 2022, 07:09 Поделиться Telegram

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Viber Ураганный ветер на Сахалине протащил по улице остановку — видео Видео: тихоокеанская буря на Сахалине снесла и протащила остановку

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Буря обрушилась на Сахалин со стороны Тихого океана,прошел сильный дождь. Ураганный ветер повалил деревья, а в Холмске сорвал с места остановочный павильон и протащил по улице. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Погода ухудшилась одновременно в нескольких районах Сахалинской области, но особенно досталось Холмскому. Там ветер усилился до 27 метров в секунду. В соцсетях появилось видео из райцентра, на котором сильный ветер снес остановочный павильон и со скрипом протащил по дороге. По информации сайта Citysakh.ru, никто не пострадал.

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В селе Углезаводск и части Стародубского Долинского городского округа от штормового ветра пострадали деревья и опоры линий электропередач, произошло отключение света и воды, сообщил Telegram-канал «Долинская правда».

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Метеоусловия ухудшились в Татарском проливе, из-за этого временно закрыли паромную переправу Ванино — Холмск. Вдоль юго-западного побережья Сахалина на участке от мыса Крильон до мыса Ламанон, а также северо-западного, на участке от мыса Ламанон до мыса Тык, спрогнозировали опасное волнение до четырех метров.

Непогода сохранится в регионе в ближайшие дни. Главное управление МЧС по Сахалинской области предупредило, что 7 и ночью 8 сентября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Корсаковского, Углегорского, Поронайского, Макаровского, Долинского, Анивского, Томаринского, Холмского и Невельского районов, а также в Южно-Сахалинске ветер усилится до 23–28 метров в секунду, местами до 33–35 метров в секунду. В некоторых районах пройдет сильный дождь, уровень воды в реках резко поднимется на 0,5-1,5 метра.

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