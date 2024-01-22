Происшествия 22 января 2024, 14:41 Ураганный ветер на острове Русский во Владивостоке назвали редким явлением Примгидромет: порывы ветра на острове Русский достигли 40,2 метра в секунду РИА «Новости»

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Синоптики назвали сильный ветер у моста на острове Русский во Владивостоке редким явлением. Максимальная скорость порывов ветра на острове достигла 22 января рекордного показателя — 40,2 метра в секунду. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Автоматические метеостанции зафиксировали максимальную скорость ветра у мыса Назимова в районе моста на острове Русский во Владивостоке в 40,2 метра в секунду», — отметила секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

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В районе Дальневосточного федерального университета скорость порывов ветра составила 31,7 метра в секунду, а на мысе Сысоева — 32,5 метра в секунду. Коридзе добавила, что подобные показатели фиксируются редко и встречаются не каждую зиму.

Ранее движение по мосту на остров Русский перекрыли для некоторых видов транспорта из-за сильного ветра. Пассажирские автобусы из Владивостока будут разворачиваться около моста и направляться обратно в город. Автобусы, которые находятся на острове, будут следовать по маршруту «Океанариум — Мост — Океанариум».