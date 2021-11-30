Стало известно число погибших из-за урагана в Стамбуле

Число погибших из-за урагана в турецком Стамбуле возросло до четырех. При этом 19 человек получили ранения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на администрацию губернатора города.

«По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Ураган бушует во многих провинциях Турции. Ветер срывает крыши домов, а также разрушает конструкции.