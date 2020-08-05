Ураган в Самаре повредил два с половиной десятка автомобилей

По Самаре прошелся ураган. Сильный ветер повалил более трех десятков деревьев, опрокинул остановочный павильон и торговую палатку в городе.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, никто из горожан не погиб и не пострадал, написал «Интерфакс».

«Коммунальные службы Самары проводят мероприятия по ликвидации последствий сильного ветра. В городе произошло падение 31 дерева, повредившего 24 легковых автомобиля. Опрокинуты остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция», — рассказали в ведомстве.

Ураган в Самаре

Экстренные службы оперативно устраняют последствия урагана. По поручению главы города, департамент городского хозяйства и экологии вместе с районными администрациями держат ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что погода по всей области оказалась под влиянием Каспийского циклона, который принес дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами местами до 20 метров в секунду.