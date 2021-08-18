Ураган уронил дерево на остановку на северо-западе Москвы

Обрушившийся на Москву ураган с ливнями уронил дерево на остановку общественного транспорта и припаркованный рядом автомобиль на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Прибывшие сотрудники полиции вызвали на место падения скорую. Госпитализировали мужчину с травмой головы в Городскую клиническую больницу № 67 имени Л. А. Ворохобова. Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы, что на смену жаркой погоде придет сильная гроза. Непогоду в регион принес холодный атмосферный фронт. Из-за высокого контраста температур на Москву и Подмосковье обрушатся ливни, а порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.