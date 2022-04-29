Ураган уронил дерево на дорогой автомобиль в Казани

Ураган, пронесшийся над Казанью, уронил дерево на дорогой автомобиль на улице Лушникова.

Как сообщает inkazan.ru, жители, которые посочувствовали владельцу машины, в то же время устроили дискуссию на тему, кто виноват в произошедшем, и удастся ли автолюбителю через суд добиться компенсации у городских властей или управляющей компании стоимости ремонта.

Одни напомнили, что МЧС предупреждало о ненастье. Но в то же время машина стояла не где попало, а в специальном кармане. Некоторые комментаторы не исключают, что этот случай заставит власти провести кронирование деревьев.

Только сломанными деревьями в эту грозу не обошлось. Еще проливным дождем затопило часть городских улиц.