Ураган унес крыши домов в Челябинской области

«Здание дома быта не эксплуатируется, повреждена кровля на площади 500 кв. метров. На месте работают сотрудники МЧС», — отметили в пресс-центре.

По информации местной газеты «Карталинская новь», порывы ветра унесли часть кровли дома быта «к зданию торгового центра „Фрегат“». Остальные куски до сих пор висят на здании. При урагане также повредились крыши двух частных домов.

Никто не пострадал.