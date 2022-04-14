Ураган сорвал крыши с домов и сломал деревья в Краснодаре

Пришедшая в Краснодар непогода принесла ураганный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Стихия обрушилась на город еще в ночь на четверг, 14 апреля и не успокоилась до сих пор. В социальных сетях появились фотографии последствий урагана.

Сильный ветер сорвал жестяную крышу с одного из домов. Уронил на припаркованные автомобили деревья и даже рекламные щиты.

Как сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местную энергообслуживающую организацию из-за обрыва проводов без света остались более 10 тысяч жителей кубанской столицы.

Мэрия Краснодара сообщила о переводе всех служб на усиленный режим работы для ликвидации последствий разбушевавшейся стихии. Синоптики заявили, что ураган останется в городе еще на сутки и успокоится только к выходным.