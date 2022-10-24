Ураган «Рослин» унес жизни двух человек в Мексике | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 02:25 Ураган «Рослин» унес жизни двух человек в Мексике Два человека стали жертвами урагана «Рослин» в Мексике

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Ураган «Рослин» накрыл мексиканский штат Найярит. Спасатели присвоили ему третью категорию опасности — стихия движется со скоростью 195 километров в час. Об этом сообщили «Би-Би-Си».

Жертвами урагана стали два человека. Власти ожидают, что «Рослин» ослабнет над сушей, однако Мексике все равно грозят оползни и наводнения. Более десятка муниципалитетов в штатах Наярите и Халиско организовали временные убежища для эвакуированных людей.

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Национальный центр США по ураганам предупредил об опасности нахождения на побережье. Ураган может спровоцировать появление огромных волн. Обычно такая непогода длится до ноября, затрагивая тихоокеанское и атлантическое побережья Мексики.

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В начале октября над Америкой пронесся разрушительный ураган «Иэн». Более сотни жителей штатов Флорида и Северная Каролина погибли.